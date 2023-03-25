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НовостиПроисшествия25 марта 2023 4:18

В Пермском крае полицейские по горячим следам отыскали грабителя, прятавшегося на чердаке

Ранее судимый мужчина ограбил цветочный магазин
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Полицейские задержали грабителя по горячим следам.

Полицейские задержали грабителя по горячим следам.

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Кунгуре мужчина зашел в один из цветочных павильонов и, напав на продавца, забрал деньги из кассы – около двух тысяч рублей, после чего скрылся.

На вызов продавца прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. По приметам нападавшего старший сержант полиции Сергей Чуканов узнал ранее неоднократно судимого 39-летнего мужчину, которого ему не раз приходилось задерживать. Вместе с напарником он отыскал грабителя, который прятался на чердаке дома, где ранее жил. Полицейские доставили его в дежурную часть.

Подозреваемого в грабеже арестовали, сообщили в пресс-службе краевой полиции. Тот сознался в преступлении, сказав, что пошел на грабеж из-за необходимости в деньгах..

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