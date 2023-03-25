В Пермском крае полицейские по горячим следам отыскали грабителя, прятавшегося на чердаке

Полицейские задержали грабителя по горячим следам. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Кунгуре мужчина зашел в один из цветочных павильонов и, напав на продавца, забрал деньги из кассы – около двух тысяч рублей, после чего скрылся.

На вызов продавца прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. По приметам нападавшего старший сержант полиции Сергей Чуканов узнал ранее неоднократно судимого 39-летнего мужчину, которого ему не раз приходилось задерживать. Вместе с напарником он отыскал грабителя, который прятался на чердаке дома, где ранее жил. Полицейские доставили его в дежурную часть.

Подозреваемого в грабеже арестовали, сообщили в пресс-службе краевой полиции. Тот сознался в преступлении, сказав, что пошел на грабеж из-за необходимости в деньгах..

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