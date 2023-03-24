Житель Прикамья отделался условным сроком за причинение тяжкого вреда здоровью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередная поножовщина произошла во время употребления горячительных напитков в одной из квартир Октябрьского района. Двое приятелей - 34 и 37 лет - что-то не поделили. Сперва они долго и громко выясняли отношения отборным русским матом, а когда у 34-летнего мужчины закончились слова, он схватил нож и всадил его ровнехонько в грудь своему собутыльнику.

Супруга буяна, услышав шум, зашла в комнату и увидела ужасную картину. Покрывать своего благоверного женщина не стала и тут же вызвала скорую и полицейских. На днях мужичну осудили. Суд проявил к нему снисхождение и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.

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