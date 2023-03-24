В пермском ТРЦ «Планета» открылся благотворительный магазин

Фото: ТРЦ Планета г. Пермь/ВКонтакте

В пятницу, 24 марта, на втором этаже торгово-развлекательного центра «Планета» открылся благотворительный магазин «Тепло». Там есть женская и мужская одежда и обувь, аксессуары и экопродукция. Все вещи магазину безвозмездно передали неравнодушные жители города, а вырученные деньги будут перечислять на счет «Территории семьи».

«Тепло» – это проект пермской общественной организации «Территория семьи», которая поддерживает взрослых и их детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

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