Алексей Дёмкин представил нового и.о. главы администрации Мотовилихинского района

Фото: Администрации Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин 24 марта принял участие в заседании Совета директоров предприятий и организаций Мотовилихинского района. В его ходе состоялось обсуждение подготовки празднования 85-летия района и 300-летия города.

Участникам заседания глава города также представил и.о. главы администрации района Игоря Сальникова, который более подробно рассказал о предстоящих праздничных мероприятиях в Мотовилихе.

«Мотовилихинский район всегда жил в тесном взаимодействии с промышленными предприятиями, в юбилейный год хочется это подчеркнуть. Это благоприятно повлияет на имидж как района, так и наших предприятий. В этом году у нас запланирована работа по трем основным направлениям – информационная кампания для жителей, событийный ряд и инфраструктурные мероприятия. Работа по ряду проектов уже началась», – отметил Игорь Сальников.

Сейчас уже есть фирменный стиль, в том числе логотип юбилея Мотовилихинского района. Брендбук планируется использовать при организации мероприятий и на сувенирной продукции.

Праздничные события выстроены в концепции «85 мероприятий к 85-летию». Для каждой группы жителей и каждого микрорайона предусмотрены отдельные мероприятия. Сейчас проходит районный конкурс «Статус: креативен». В конце марта пройдут его отборочные этапы, а в мае – большой фестиваль-концерт.

В число ближайших крупных событий войдет 79-я легкоатлетическая эстафета «Мотовилиха». На старт 26 апреля выйдут команды учебных заведений района, трудовые коллективы предприятий и организаций, а также команды инициативных жителей района.

Непосредственно празднование юбилея Мотовилихинского района пройдет 9 сентября и 3 октября – официальный день его создания. Основными площадками масштабного праздника станут сквер им. конструктора Калачникова, Райский сад и территория возле Мотовилихинского пруда.

Помимо вопросов, связанных с празднованием юбилейных дат, глава Перми Алексей Дёмкин совместно с участниками заседания обсудил новый вектор развития внешних связей администрации города. Они затрагивают выстраивание отношений в рамках межмуниципального и международного сотрудничества.

В середине этой недели представители Перми побывали в Минске. Пермяков пригласили принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею Советского района города. В 2023 году он, как и Мотовилихинский район, отмечает свое 85-летие. По этому случаю от руководства Советского района поступило предложение установить партнерские отношения.

Стороны выразили заинтересованность в развитии контактов в социальной сфере и ведении городского хозяйства. Специалисты районов городов будут делиться опытом работы по содержанию парков и скверов, молодёжной политики и организации работы с подрядными организациями. Белорусские коллеги выразили готовность выступить в роли связующего звена между пермскими и минскими предприятиями и организациями.

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