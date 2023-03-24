В Перми начали ремонтировать коллектор, из-за которого провалилась дорога

Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

На перекрестке Шоссе Космонавтов и улицы Подлесной начали ремонтировать канализационный 1,5-метровый коллектор, из-за износа которого провалилась дорога. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

По словам главного инженера «Новогора» Константина Гусева, трубопроводу более 50 лет. Его построили еще в 1970 году. По нему сточные воды с части Свердловского и Индустриального районов самотеком стекают на насосную станцию, а затем попадают в биологические очистные сооружения. Причина провала - разрушение верхнего свода железобетонного коллектора в результате газовой коррозии.

Напомним, утром 24 марта в районе дома 120 по шоссе Космонавтов «ГАЗель» с 25-летним водителем провалилась в огромную яму. К счастью, пострадала только техника. Видео с произошедшим можно посмотреть в нашем ранее опубликованном материале.

На время ремонта выезд с улицы Подлесной на Шоссе Космонавтов ограничен. Когда закончится ремонт в «Новогоре» не уточнили.

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