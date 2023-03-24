«Уралкалий» выступил спонсором Фестиваля инвалидов Пермского края

Фото: paralymp.ru

25 марта 2023 года в Перми при финансовой поддержке компании «Уралкалий» пройдет XXIX фестиваль спорта инвалидов Пермского края.

Мероприятие состоится в рамках Федерального проекта «Единая страна - доступная среда» и станет I этапом XIII Пермского краевого паралимпийского спортивного фестиваля. В этом году фестиваль будет посвящен 300-летнему юбилею города Перми.

Участие в Фестивале примут более 500 параспортсменов из городов и районов Прикамья. Они будут соревноваться в своих медицинских группах в следующих спортивных дисциплинах: легкоатлетический бег на 60 м, прыжки с места, гонки на колясках, дартс, гиревой спорт, бочча, стрельба из лука, пауэрлифтинг (жим лежа), шахматы, шашки.

С инициативой оказать поддержку краевой федерации паралимпийского спорта в организации фестиваля выступил депутат Законодательного собрания Пермского края, директор по безопасности компании «Уралкалий» Андрей Силаев.

Андрей Силаев, депутат Законодательного собрания Пермского края, директор по безопасности ПАО «Уралкалий»:

- Уже не в первый раз наша компания поддерживает организацию спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями. В наших силах – помочь этим людям включиться в активную жизнь общества, дать им возможность расширить свои границы. Пусть как можно больше людей присоединяются к занятиям физкультурой и спортом, общаются и наполняют свою жизнь яркими и интересными событиями.

Торжественное открытие фестиваля состоится 25 марта в 11:00 в спортивном комплексе им. В.П. Сухарева по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 158а, корпус 3 (манеж).