Авиакомпания Red Wings получила допуск к полетам из Перми в Стамбул

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Росавиация выдала авиакомпании Red Wings временный допуск на выполнение перелетов по маршруту Пермь — Стамбул. Рейсы запланированы по три раза в неделю. Допуск получен на три месяца.
Ранее авиакомпания сообщала о планах летать из Перми в Стамбул в период со 2 апреля по 22 октября. Росавиация дважды в этом. Причиной отказа называли низкий объем перевозок авиакомпании по внутренним направлениям.
Допуск к полетам из Перми в Стамбул также имеет Nordwind Airlines, однако рейсов в расписании у этого переводчика нет.
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