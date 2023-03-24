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НовостиОбщество24 марта 2023 11:24

В Перми на улице Ленина отремонтируют пешеходную зону

Трещины появились на плитке, которую уложили меньше года назад
Лела Минадзе
Фото: глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов

Фото: глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов

С 1 апреля в Перми на пешеходной зоне улицы Ленина начнутся ремонтные работы. Об этом сообщили в районной администрации.

После зимы появились дефекты. Просели плитка и ливнеприемные лотки, появились трещины в асфальтобетоне. Отметим, что уложен он был только в прошлом году. Ремонт проведут в рамках гарантийных обязательств.

Также в ближайшее время запланированы установка малых архитектурных форм и высадка молодых деревьев-крупномеров. Кроме того, на участке от Комсомольского проспекта до улицы Парковой заменят бордюр на проезжей части.

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