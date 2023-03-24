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НовостиОбщество24 марта 2023 10:18

На участке дороги Кунгур – Соликамск в Кизеле введут реверсивное движение

Ограничение будет действовать с 24 марта
Екатерина Оборина
Фото: Министерство транспорта Пермского края

Фото: Министерство транспорта Пермского края

С 24 марта введут реверсивное движение на участке автодороги Кунгур – Соликамск в Кизеле. Строители приступают к ремонту путепровода через железную дорогу. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Движение транспорта на данном участке дороги будет организовано по одной полосе с помощью светофорного регулирования. Ограничение будет действовать до завершения ремонтных работ. Водителей просят быть более внимательными и с пониманием отнестись к временному перекрытию.

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