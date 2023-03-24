В Перми на улице Петропавловской нельзя будет парковаться до 4 июня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на участке улицы Петропавловской от Попова до Комсомольского проспекта временно введут запрет на использование платных парковок. Он продлится с 27 марта по 4 июня, сообщили в горадминистрации.

На этом участке проведут капитальный ремонт к 300-летию Перми. Там отремонтируют колодцы дождевой канализации, установят новую остановку на улице Окулова, а также заменят бордюры, покрытие проезжей части, светофоры и фонари. Также выполнят устройство кабельной канализации.

Работы выполняет ООО «Стройград Плюс». Они стартовали осенью прошлого года.

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