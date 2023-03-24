В Пермском крае на пожаре в частном доме погиб мужчина

Пожар произошел в деревне Трошево
Фото: архив "КП"
Пожар в частном доме в Пермском крае унес жизнь человека. Трагический случай произошел утром 23 марта в деревне Трошево.
- Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Мира поступило в 08.57 по местному времени, - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. К месту возникновения пожара были направлены три человека личного состава и одна единица техники. Прибывшие подразделения установили, что происходит горение в доме.
Полностью ликвидировать горение огнеборцам удалось в 09.12. Площадь пожара составила один квадратный метр. К сожалению, в доме, где начался пожар, был обнаружен погибший мужчина.
Сейчас сотрудниками МЧС проводятся проверочные мероприятия, а также устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65