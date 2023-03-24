В Пермском крае на пожаре в частном доме погиб мужчина

Пожар произошел в деревне Трошево Фото: архив "КП"

Пожар в частном доме в Пермском крае унес жизнь человека. Трагический случай произошел утром 23 марта в деревне Трошево.

- Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Мира поступило в 08.57 по местному времени, - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. К месту возникновения пожара были направлены три человека личного состава и одна единица техники. Прибывшие подразделения установили, что происходит горение в доме.

Полностью ликвидировать горение огнеборцам удалось в 09.12. Площадь пожара составила один квадратный метр. К сожалению, в доме, где начался пожар, был обнаружен погибший мужчина.

Сейчас сотрудниками МЧС проводятся проверочные мероприятия, а также устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65