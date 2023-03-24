В комнате общежития нашли убитого пермяка с 14 ножевыми ранениями

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В одном из общежитий Перми 19 марта родственники обнаружили тело погибшего мужчины. Злоумышленника удалось установить в кратчайшие сроки. Его задержали 21 марта, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
В убийстве обвинили 40-летнего жителя Чердыни. Он приехал в Пермь 18 марта в гости к знакомому. Мужчины выпивали вместе, а затем гость набросился с ножом на оппонента и нанес 14 ударов. От полученных травм тот скончался на месте.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Допросили его и свидетелей. Назначены и проводятся необходимые экспертизы, следствие продолжается.
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