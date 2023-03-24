В комнате общежития нашли убитого пермяка с 14 ножевыми ранениями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из общежитий Перми 19 марта родственники обнаружили тело погибшего мужчины. Злоумышленника удалось установить в кратчайшие сроки. Его задержали 21 марта, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

В убийстве обвинили 40-летнего жителя Чердыни. Он приехал в Пермь 18 марта в гости к знакомому. Мужчины выпивали вместе, а затем гость набросился с ножом на оппонента и нанес 14 ударов. От полученных травм тот скончался на месте.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Допросили его и свидетелей. Назначены и проводятся необходимые экспертизы, следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65