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НовостиОбщество24 марта 2023 7:18

В ходе спецоперации погиб 22-летний житель Кизела

Даниила Сафиуллина похоронили 23 марта
Екатерина Оборина
Фото: ВКонтакте / Глава г. Кизел Андрей Родыгин

Фото: ВКонтакте / Глава г. Кизел Андрей Родыгин

В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб 22-летний Даниил Сафиуллин из Кизела. Его похоронили в четверг, 23 марта. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава муниципалитета Андрей Родыгин.

Когда и при каких обстоятельствах погиб боец не уточняется. Даниила Сафиуллина посмертно наградили орденом Мужества.

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