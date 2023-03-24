В ходе спецоперации погиб 22-летний житель Кизела

Фото: ВКонтакте / Глава г. Кизел Андрей Родыгин
В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб 22-летний Даниил Сафиуллин из Кизела. Его похоронили в четверг, 23 марта. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава муниципалитета Андрей Родыгин.
Когда и при каких обстоятельствах погиб боец не уточняется. Даниила Сафиуллина посмертно наградили орденом Мужества.
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