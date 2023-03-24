В Прикамье оспорят приговор виновнику ДТП с тремя пострадавшими

Фото: соцсети Александра Сидорова

В Ординском районном суде 23 марта вынесли приговор виновнику ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом в своих соцсетях рассказал автоюрист, председатель РОО «Автомобилисты Пермского края» Александр Сидоров.

Авария произошла 4 февраля прошлого года. Виновником признан 38-летний водитель Toyota Camry, ранее судимый, состоящий на учете нарколога. Мужчина также скрывался от суда. В результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью трех человек: водителя и пассажиров Lada Granta.

Водитель иномарки был осужден на 2 года ограничения свободы. Его также обязали выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда в размере 1,8 млн рублей.

«Данный приговор в части наказания считаем чрезвычайно мягким, поэтому нами будет обжалован», — заявил Александр Сидоров.

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