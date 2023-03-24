В Перми закрытый из-за морозов музей-диорама возобновляет работу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Музей-диорама в Мотовилихинском районе Перми, ранее закрытый из-за морозов, возобновляет свою работу в обычном режиме. Об этом сообщает Пермский краеведческий музей на своих страницах в социальных сетях.

– Сейчас температура в помещениях музея установилась на отметке, которая позволяет находиться в здании посетителям и сотрудникам в течение всего дня. Однако в случае значительного похолодания музей вновь перейдет на сокращенный режим работы, - говорится в сообщении.

По словам директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, в настоящее время решается вопрос о выделении средств на закупку инфракрасных обогревателей. Установить оборудование планируется к осени этого года. Принято решение о подключении музея к газовой системе отопления с установкой собственной модульной котельной. Музей подал заявку в министерство культуры на предоставление средств на проектирование и технологическое присоединение к сетям газораспределения.

Напомним, Музей-диорама, посвященный революции 1905 года, был вынужден временно закрыться в январе текущего года. Как пояснили тогда сотрудники учреждения, во время морозов в помещениях стало очень холодно из-за проблем с системой отопления. Работать сотрудникам музея приходилось в верхней одежде, но и это не спасало от переохлаждения. В целях обеспечения безопасности и здоровья работников, посетителей музея, в числе которых очень много детей, музей приостановил свою работу.

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