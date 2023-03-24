В выходные в Пермском крае потеплеет до +10 градусов

Пасмурно, почти без солнца и сыро. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики рассказали о погоде на выходные в Пермском крае. По данным проекта «Метеоролог.и.я», в ближайшие двое суток потепление на территории Прикамья продолжится. Но пройдут дожди.

– Весна проявится не только в температуре воздуха, но и в уменьшении снежного покрова. Будет пасмурно, почти без солнца и сыро, - говорят специалисты проекта.

Ночью в субботу, 25 марта, в Пермском крае температура воздуха будет около +5...0°. Днём потеплеет до +4...+9°, пройдет дождь, местами снег с дождем. В течение дня ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 26 марта, дожди в Прикамье продолжатся, по северо-востоку выпадет мокрый снег. В ночные часы столбики термометров опустятся до +4...–1°. Днём воздух вновь прогреется до +5...+10°. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду.

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