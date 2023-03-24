В Перми началось строительство моста через Данилиху

Фото: правительство Пермского края

В Перми подрядчик реконструкции улицы Крисанова начал строить мост через реку Данилиха. Он соединит улицу Пушкина и шоссе Космонавтов. О старте работ сообщили в правительстве Пермского края.

Возведение моста и продление дороги входят во второй этап реконструкции Крисанова. До 2025 года планируется это выполнить. Будет построен основной ход дороги от Пушкина до шоссе Космонавтов. На всем участке переустроят трамвайные пути. Также построят проезд на улице Крылова, поставят остановки и шумозащитные экраны.

Подрядчиком является компания «АБЗ-Дорстрой». Сейчас на месте будущего моста приступили к возведению опор. Отметим, что стоимость двух этапов реконструкции Крисанова составляет порядка 8 млрд рублей. Первый этап — строительство развязки на пересечении улицы Столбовой и шоссе Космонавтов. Он еще не завершен.

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