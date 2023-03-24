Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 24 марта 2023 года к 08:00 самые крупные затруднения в движении наблюдаются на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, а также на ул. Леонова перед ш. Космонавтов.

В микрорайоне Вышка-2 затор в 8 баллов на ул. Гашкова при спуске к ул. Соликамской.

Из-за ДТП на перекрестке ул. Куйбышева и ул. Маршрутной появился хвост от ул. Солдатова в сторону ул. Чкалова. Медленно движется транспорт на Стахановском переходе.

Пробки в 6-7 баллов наблюдаются в нескольких частях Перми: ул. Стахановской от ул. Баумана при выезде на ш. Космонавтов, ул. Якутской перед выездом на кольцо Соснового бора, бул. Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева. Есть затруднения в движении в микрорайоне Вышка-1 на ул. Огородникова, ул. Мостовой и ул. Соликамской.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 24 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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