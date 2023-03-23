В пермском ТРЦ «Планета» откроется новый кинозал

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Стала известна дальнейшая судьба оборудования IMAX из закрытого кинотеатра «Кристалл» в Перми. Его перевозят в ТРЦ «Планета», где планируется открыть новый кинозал.

Напомним, в настоящий момент в кинотеатре «Синема Парк Планета» - работают восемь комфортабельных залов на 988 мест. А открытие зала IMAX – формата будет подходить для просмотра блокбастеров, с кристальным изображением и совершенным цифровым звуком.

- IMAX в России больше нет, - сообщает портал ВКурсе.ру со ссылкой на пресс-службу кинотеатра «Синема Парк». - Зал в «Планете» откроется под другим брендом. Сейчас мы разрабатываем его концепцию.

Напомним, в конце февраля в Перми закрылись сразу два пермских кинотеатра - «Кристалл» и «Синема Парк Колизей». Уже известно, что их площади собираются продать или сдать в аренду.

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