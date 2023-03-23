В Прикамье завершены поиски 43-летней женщины, пропавшей в ноябре

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края

В Пермском крае завершены поиски 43-летней женщины. Она пропала еще в ноябре 2022 года. Вечером 22 марта стало известно, что женщину нашли погибшей. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». Подробности случившегося волонтеры не разглашают.

Напомним, 9 ноября прошлого года жительница деревни Мизево Уинского района ушла в неизвестном направлении. С тех пор о ней ничего не было известно. Поиски продолжались несколько месяцев.

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