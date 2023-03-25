«Балет Евгения Панфилова» покажет спектакль по роману Марка Твена

Алексей Расторгуев. Фото: Илья Букирев.

17 апреля «Балет Евгения Панфилова» покажет премьеру спектакля «О принце и нищем» (12+), поставленного по мотивам романа Марка Твена на старинную английскую музыку. Спектакль ставят хореограф Алексей Расторгуев и режиссер-постановщик Дмитрий Хомяков.

Но роман «Принц и нищий» стал только «гвоздем» для картины спектакля. Балет, по замыслу постановщиков, должен стать спектаклем-размышлением о природе человеческих поступков.

Кроме принца и нищего в спектакле есть еще одна заглавная роль - «государственная Печать». Это собирательный образ - не просто знак власти, которым хочет завладеть каждый из героев, а из символов законности всего, что совершается в любом обществе.

Партию Печати исполняет прима театра «Балет Евгения Панфилова» Мария Тихонова. Мужские партии танцуют молодые солисты театра Руслан Ильзигитов и Евгений Егоров. В остальных ролях заняты артисты балета Евгения Панфилова.

Спектакль состоится в частной филармонии «Триумф». Стоимость билетов: 400 - 900 рублей.

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