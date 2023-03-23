Первый канал будет снимать в Перми Летний кубок КВН

Фото: kvn.ru
Завтра в Перми начнутся игры нового сезона Первой лиги КВН. А 19 августа в нашем городе состоится Летний кубок КВН. Это ежегодная игра, в которой состязаться будут чемпионы Высшей лиги КВН последних лет. Впервые Летний кубок проходил в Одессе в 1994 году, когда город отмечал свой двухсотлетний юбилей.
Ну а в 2023 году Летний кубок пройдет в честь 300-летия Перми. Игра состоится на территории Digital Port.
Пермяки смогут посмотреть игры Летнего кубка вживую – по словам организаторов, посетить мероприятие смогут 5 тысяч человек. А остальные зрители увидят КВН на экранах телевизоров – снимать Летний кубок в Пермь приедет съемочная группа Первого канала.
Одновременно с Летним кубком развернется большой фестиваль креативной индустрии Пермского края.
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