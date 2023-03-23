Пермский краевой суд оставил экс-прокурора Сергея Мурая под арестом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая вновь оставили под арестом. Такое решение принял Пермский краевой суд. Сергей Мурай пытался добиться смены меры пресечения на домашний арест. Сейчас он находится в СИЗО.

Экс-прокурор обвиняется в получении взяток на общую сумму 2,15 млн рублей, в посредничестве в даче взяток на 3,83 млн, а также в организации служебного подлога и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

Летом прошлого год Сергея Мурая приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. В дельнейшем кассационный суд отменил приговор, и дело было направлено на новое рассмотрение.

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