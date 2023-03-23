Старый фонтан у цирка в Перми планируется снести до конца мая

Фото: 2gis.ru

В Перми снесут неработающий фонтан перед зданием цирка на улице Уральской, 112. Демонтажные работы планируется выполнить до конца мая этого года. Соответствующий конкурс на поиск подрядчика объявлен на портале Госзакупок.

Площадь конструкции составляет 310,9 квадратных метров. Основание сделано из бетона. Согласно условиям технического задания, подрядчику предстоит полностью разобрать объект, вывезти мусор, засыпать грунтом и выровнять асфальтовой крошкой участок снесенного фонтана. Максимальная стоимость работ оценивается в 446,7 тыс. рублей.

Напомним, фонтан у пермского цирка не эксплуатируется уже давно. Сейчас он находится в аварийном состоянии и восстановить его сегодня не представляется возможным.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65