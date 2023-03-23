В Перми прекратили работу китайские пельменные «Пекин»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми закрылись все заведения сети китайских пельменных «Пекин». Как рассказала совладелец сети Анна Чжан изданию Business Class, этот проект был пробным. В дальнейшем владельцы намерены запустить другой проект. Подробности пока не раскрываются.

Напомним, сеть китайских пельменных в Перми запустили весной прошлого года. Всего на территории города работало шесть точек по разным адресам. Заведения с небольшим меню и залом в основном работали на вынос. Здесь можно было приобрести китайские холодные закуски и салаты, а также национальные пельмени.

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