Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 6:34

Министра тарифного регулирования и энергетики Прикамья оштрафовали на 20 тысяч рублей

Причиной стало нарушение срока ответа на жалобу
Лела Минадзе
Фото: Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

Фото: Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

Министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Марию Козлову оштрафовали на 20 тысяч рублей. Как сообщили в региональной прокуратуре, причиной стал несвоевременный ответ на жалобу юрлица.

Коммерческая оганизация оспаривала законность отказа в утверждении инвестиционной программы. Ее обращение, согласно закону, должны были рассмотреть в течение 15 дней. Срок был нарушен.

Мировой судья признал Марию Козлову виновной и назначил наказание в виде штрафа.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65