Министра тарифного регулирования и энергетики Прикамья оштрафовали на 20 тысяч рублей

Фото: Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

Министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Марию Козлову оштрафовали на 20 тысяч рублей. Как сообщили в региональной прокуратуре, причиной стал несвоевременный ответ на жалобу юрлица.

Коммерческая оганизация оспаривала законность отказа в утверждении инвестиционной программы. Ее обращение, согласно закону, должны были рассмотреть в течение 15 дней. Срок был нарушен.

Мировой судья признал Марию Козлову виновной и назначил наказание в виде штрафа.

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