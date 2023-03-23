В Прикамье у чемпиона России по фристайлу угнали и сожгли машину

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Чусовом у чемпиона России по фристайлу угнали машину. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В начале января этого года мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что его «Ладу», припаркованную у дома, угнали. Через несколько часов машину нашли полностью сгоревшей около гаражного комплекса в квартале от места угона.

Новость о случившемся разлетелась по местным группам в соцсетях. Понимая тяжесть последствий, угонщик решил написать явку с повинной. Виновным оказался ранее судимый 23-летний местный житель.

Молодой человек сознался в содеянном. Он рассказал, что выпивал с друзьями в городском парке и заметил старую отечественную легковушку. Обвиняемый подумал, что машина не оборудована сигнализацией, и решил покататься.

Злоумышленник проник в салон, выдернул провода системы зажигания, соединив их между собой, завел двигатель и поехал. На пересечении улиц Высотной и Пермской он не справился с управлением и вылетел в сугроб. Выехать из него не получилось.

Затем угонщик заметил, что машина задымилась, испугался и убежал. Уже позднее он узнал, что «Лада» полностью сгорела.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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