Речной вокзал в Перми могут открыть в здании станции Пермь I

Сейчас там располагается патриотическая выставка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В здании железнодорожного вокзала Пермь I могут открыть речной вокзал. Сейчас краевой минтранс прорабатывает вопрос по обустройству в здании станции зала ожидания для пассажиров речных судов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на замминистра транспорта региона Александра Полыгалова. Однако такой вариант пока только в планах. Он возможен в случае переезда музея из здания.

В настоящее время в помещениях речного и железнодорожного вокзалов на Перми I располагается патриотическая выставка «Россия – моя история». Ранее сообщалось, что часть экспозиции планируют перенести из железнодорожного вокзала в расположенный рядом бизнес-центр «Магнат». Переезд экспозиции может состояться не ранее 2024 года и при условии, что помещения бизнес-центра приобретут в собственность региона. В самом Речном вокзале краевые власти планируется открыть билетные кассы.

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