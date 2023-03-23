Житель Прикамья убил знакомого гантелью и закопал во дворе своего дома

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чернушке 32-летнего местного жителя признали виновным в убийстве. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Все произошло 19 июля прошлого года. У мужчины в гостях был 60-летний знакомый. Вместе они выпивали спиртное. В какой-то момент гость начал оскорблять хозяина дома, что и стало причиной конфликта.

Обозлившийся и оскорбленный мужчина схватил гантель и начал бить оппонента по голове. От полученных травм потерпевший скончался. Убийца, пытаясь скрыть следы преступления, решил закопать тело во дворе дома. Через несколько дней он рассказал о случившемся сожительнице, после чего она сообщила о преступлении в следственные органы.

В результате суд приговорил убийцу к 9 годам 9 месяцам колонии строгого режима.

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