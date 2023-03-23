В состав Пермской комиссии по мобилизации вошел сотрудник ФСБ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми изменился состав городской призывной комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.

Теперь в комиссию включили сотрудника УФСБ по Пермскому краю Андрея Аношина. Кроме того, место бывшего прокурора Перми Виталия Дымолазова занял действующий — Егор Шмырин.

Пермская комиссия по мобилизации работает с осени прошлого года. Возглавляет ее мэр города Алексей Демкин, а его заместителем является военный комиссар Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов Игорь Головкин.

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