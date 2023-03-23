Фото: Единая лига ВТБ / vtb-league.com

Пермская «Парма» с успехом решила задачу в групповом турнире второго этапа чемпионата Единой лиги ВТБ. Пермяки сумели войти в стадию плей-офф с седьмого места, став первыми в группе «Б».

В Перми 22 марта «Парма» разгромила «Астану» со счетом 94:59 (23:18, 22:11, 19:19, 30:11). Самыми результативными в командах стали: «Парма» - Роберсон (17 очков), Риз (15 + 10 передач), Походяев (12), Диме (11); «Астана» - Джонсон (16), Лиходей (12), Марчук (10).

Главный тренер БК «Парма-Пари» Евгений Пашутин после победы над «Астаной» заявил, что сегодня его команда играла вместе и всем сердцем. Это выражалось в результате и в цифрах.

«Мы стали намного лучше играть в защите. Благодаря активной ротации могли прессинговать соперника, и такая игра принесла свои плоды - «Астана» совершила 14 ошибок за первые 20 минут. Таким образом, мы разрушили их нападение. В третьей четверти сбавили обороты, но потом вернулись в игру и создали то преимущество, которое необходимо. Седьмое место по итогам регулярного чемпионата - это хороший результат. Сейчас необходимо восстановиться и быть готовым к играм плей-офф, дать бой УНИКСу и сделать все возможное, чтобы добиться победы», - отмечает Евгений Пашутин.

Заключительный матч в рамках второго этапа в чемпионате Единой лиге ВТБ для пермской «Пармы» уже ничего не решит: при любом его исходе команда останется на первом месте в группе «Б» и итоговом седьмом месте в регулярном розыгрыше. Эту встречу пермяки проведут 25 марта в Саратове против «Автодора».

На стадии плей-офф «Парма» встретится с казанским БК УНИКС, который по итогам «регулярки» занял втрое место. (0+)

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