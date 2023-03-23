Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 23 марта 2023 года к 08:00 самые крупные затруднения в движении наблюдаются на дорогах Вышке-1 в сторону центра: ул. Огородникова, ул. Мостовой, ул. Фокинской и ул. Соликамской на спуске к пл. Восстания..

В микрорайоне Вышка-2 затруднения в движении 6-7 баллов на ул. Гашкова при спуске к ул. Соликамской, а также ул. Соликамской от Чапаевского к Балмолшной.

Скопление транспорта на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, а также на ул. Мира в обоих направлениях от ш. Космонавтов до ул. Давыдова.

Пробка в 7 баллов при подъезде к кольцу на «Велте»: на ул. Краснополянской от ул. Кустовой, ул. Героев Хасана от ТЦ «Шоколад».

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 23 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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