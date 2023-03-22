В Чернушке спор двух взрослых мужиков из-за ревности привел к поножовщине

Фото: Следственный комитет по Пермскому краю

В Чернушке вынесли обвинительный приговор в отношении 51-летнего местного жителя. Следствием и судом установлено, что в дневное время 19 сентября 2022 года в одной из комнат общежития на ул. Луначарского между двумя мужчинами на почве ревности произошла ссора, в ходе которой осужденный нанес один удар ножом в область живота своему оппоненту, причинив ему колото-резаное ранение.

По сообщению Следственное управление СКР по Пермскому краю, приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru