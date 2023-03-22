В Минске анонсировали начало прямых авиарейсов в Пермь

Фото: Агентство Минск-Новости

Делегации из Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Благовещенска и Бахчисарая побывали с деловым визитом в Минске. Главной темой визита стало обсуждение перспективных направлений сотрудничества между Россией и Белоруссией в различных сферах экономики, здравоохранения и туризма.

Гости побывали на юбилейных мероприятиях, посвященных 85-летию Советского района – центральной части Минска. На встрече с руководителем района Сергеем Хильманом первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин и и. о. главы Мотовилихинского района Игорь Сальников выразили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества.

Пермяки посетили Научно-технологический парк Белорусского технического университета, где им представили продукцию основных предприятий и инвестиционный потенциал Советского района Минска.

Как отметил Эдуард Хайруллин, в 2022 году глава региона Дмитрий Махонин встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тогда стороны наметили тенденции промышленной кооперации между Пермью и белорусскими предприятиями.

Как рассказали в администрации Перми, уже сейчас компания «Белфармация» готова заключить прямые контракты с пермскими фармпроизводителями. Коммунальное унитарное предприятие «Минсквнешторгинвест» рассматривает возможность организации и проведения ярмарок белорусских производителей в Перми. Минский научно-исследовательский приборостроительный институт называет перспективным сотрудничество с пермским заводом «Машиностроитель», компаниями «Морион», «Протон-ПМ» и «Пермскими моторами».

«Экономика Перми основана на промышленных предприятиях и объединенных инновационных кластерах. В этом мы с Минском очень похожи. За прошедший год у нас появились строительные компании из Белоруссии, есть даже соглашение о консорциуме. Между нашими городами договоренности есть уже не на бумаге, они находятся в работе. Мы познакомились с продукцией многих предприятий Советского района. Есть намерение наладить дальнейшее сотрудничество в медицине, есть очень много наработок и в радиотехнической сфере», - отмечает Эдуард Хайруллин.

Представитель администрации Перми выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Одним из векторов его развития станет прямой авиарейс между Пермью и Минском, который соединит два города уже со 2 апреля.

«С запуском прямого авиасообщения можно будет говорить о развитии туризма между нашими странами и городами. У нас очень красивая природа, есть множество рек, разнообразных водных маршрутов. Приезжайте, мы ждем вас в гости», - в завершении визита отметил Эдуард Хайруллин.

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