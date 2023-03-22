В Кунгуре краевая прокуратура проверила местные исправительные учреждения

Фото: Прокуратура Пермского края

В исправительных колониях №18 и №40, расположенных на территории Кунгура, прошла проверка соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства. Прибывшую инспекцию возглавил заместитель прокурора Пермского края Валерий Подгайный.

Совместно с представителями ГУФСИН, уполномоченным по правам человека в Пермском крае он совершил обходы отрядов жилой зоны, запираемых помещений, медицинских частей и участков производственных зон.

По информации прокуратуры Пермского края, в ходе проведенной инспекции были выявлены ряд нарушений, по которым будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Зампрокурора также провел личный прием осуждённых. Валерий Подгайный принял обращения, по которым будут проведены проверки, а также дал разъяснения положений действующего законодательства.

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