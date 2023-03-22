В Прикамье из горящего дома спасли трех детей и четырех взрослых

На место пожара были направлены 11 человек личного состава и 5 единиц техники Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 20 марта из горящего дома в Горнозаводске спасли семь человек, трое из которых дети. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Гипроцемента около 21.35, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. На место происшествия были направлены 11 человек личного состава и 5 единиц техники.

Когда приехали пожарные, горела мягкая мебель в одной из квартир. Огонь охватил 8 квадратных метров. Самостоятельно успел эвакуироваться на улицу 21 человек. Благодаря совместным действиям пожарных и сотрудников ГИБДД удалось спасти семь человек, в том числе троих детей. В 21:49 пожар был полностью потушен. К сожалению, на пожаре имеются погибший и травмированный. Сейчас устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Жителей Прикамья просят быть более внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать требования пожарной безопасности. О пожаре необходимо сообщить по номеру «101» с мобильного телефона или «01» со стационарного.

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