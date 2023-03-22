Эко привычки при выходе на природу от сотрудников Сбера

Фото: Сбер

Весна с каждым днем вступает в свои права, и многие с нетерпением ждут, когда же можно будет сходить в поход или на сплав, или просто взять палатку и два дня провести в лесу наедине с природой, когда никто и ничто не мешает уединению и покою.

Согласитесь, каково же бывает разочарование, когда в лесу или около водоема мы встречаемся с тем, что оставили после себя «горе-туристы». В России все больше компаний и предприятий придерживаются принципов бережного отношения к окружающей среде и снижение углеродного следа. И Сбер в Прикамье не исключение.

Сотрудники банка из числа опытных туристов поделились своими привычками, которые помогут сделать выход на природу приятным не только для себя, но других людей, а также помогут сохранить уникальную природу нашего региона.

Светлана С.:

- Прежде, чем отправиться в путешествие на природу тщательно все планируйте, это поможет безопасно и с удовольствием достичь поставленных целей, одновременно свести к минимуму ущерб всему, что нас окружает. Это касается не только снаряжения, но и питания в походе. Мы с друзьями недавно открыли, что зависимость группы от наличия дров на маршруте, их доступности и «качества» легко исключить путём использования горелки и газа, которые значительно ускорят и упростят процесс приготовления пищи, сделают его более комфортным на протяжении всего путешествия.

Антон А.:

- Когда я только начал ходить в поход, для меня было открытием, что от передвижения путешественников возникает ущерб земле, когда растительность или сообщества организмов вытаптываются без возможности восстановления. Поэтому сейчас мы с друзьями придерживаемся правилу: в местах, где бывает много туристов, пользуйся уже протоптанными тропами и разбивай лагерь на пострадавших участках, а в местах, где редко бывают туристы наоборот – следует рассредоточится по местности. Также мы всегда выбираем для лагеря наиболее твердую почву: камни, гравий, песок, утрамбованную почву, высохшую траву или снег, где наше пребывание потом будет менее заметным.

Елена Б.:

- Согласитесь, валяющийся пакет, смятая банка, брошенная салфетка, леска, … - это не только ухудшенное настроение, но и угроза человеку и природе. Поэтому мы с друзьями забираем с собой весь свой мусор, не редко также и мусор, что оставлен другими путешественниками. И еще хочу напомнить, что нельзя забывать и о чистоте водных ресурсов: мы с друзьями никогда не умываемся, не моем продукты, посуду в непосредственной близости с источником воды, а также отказались от применения любых моющих средств. Поняли, что не хотим пить грязную воду, насыщенную химией.

Вспомните Каменный город, что недалеко от посёлка Шумихинский, или красавицу Вишеру, хребет Кваркуш и Жигаланские водопады… Сколько удивительных природных мест только в Пермском крае! Хочется ими любоваться вновь и вновь и сохранить для будущих поколений, считают сотрудники Сбера.