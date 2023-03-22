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Новости"Бизнес-новости": Пермь22 марта 2023 12:09

Эко привычки при выходе на природу от сотрудников Сбера

Сотрудники банка из числа опытных туристов поделились своими привычками, которые помогут сделать выход на природу приятным не только для себя, но других людей
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Сбер

Фото: Сбер

Весна с каждым днем вступает в свои права, и многие с нетерпением ждут, когда же можно будет сходить в поход или на сплав, или просто взять палатку и два дня провести в лесу наедине с природой, когда никто и ничто не мешает уединению и покою.

Согласитесь, каково же бывает разочарование, когда в лесу или около водоема мы встречаемся с тем, что оставили после себя «горе-туристы». В России все больше компаний и предприятий придерживаются принципов бережного отношения к окружающей среде и снижение углеродного следа. И Сбер в Прикамье не исключение.

Сотрудники банка из числа опытных туристов поделились своими привычками, которые помогут сделать выход на природу приятным не только для себя, но других людей, а также помогут сохранить уникальную природу нашего региона.

Светлана С.:

- Прежде, чем отправиться в путешествие на природу тщательно все планируйте, это поможет безопасно и с удовольствием достичь поставленных целей, одновременно свести к минимуму ущерб всему, что нас окружает. Это касается не только снаряжения, но и питания в походе. Мы с друзьями недавно открыли, что зависимость группы от наличия дров на маршруте, их доступности и «качества» легко исключить путём использования горелки и газа, которые значительно ускорят и упростят процесс приготовления пищи, сделают его более комфортным на протяжении всего путешествия.

Антон А.:

- Когда я только начал ходить в поход, для меня было открытием, что от передвижения путешественников возникает ущерб земле, когда растительность или сообщества организмов вытаптываются без возможности восстановления. Поэтому сейчас мы с друзьями придерживаемся правилу: в местах, где бывает много туристов, пользуйся уже протоптанными тропами и разбивай лагерь на пострадавших участках, а в местах, где редко бывают туристы наоборот – следует рассредоточится по местности. Также мы всегда выбираем для лагеря наиболее твердую почву: камни, гравий, песок, утрамбованную почву, высохшую траву или снег, где наше пребывание потом будет менее заметным.

Елена Б.:

- Согласитесь, валяющийся пакет, смятая банка, брошенная салфетка, леска, … - это не только ухудшенное настроение, но и угроза человеку и природе. Поэтому мы с друзьями забираем с собой весь свой мусор, не редко также и мусор, что оставлен другими путешественниками. И еще хочу напомнить, что нельзя забывать и о чистоте водных ресурсов: мы с друзьями никогда не умываемся, не моем продукты, посуду в непосредственной близости с источником воды, а также отказались от применения любых моющих средств. Поняли, что не хотим пить грязную воду, насыщенную химией.

Вспомните Каменный город, что недалеко от посёлка Шумихинский, или красавицу Вишеру, хребет Кваркуш и Жигаланские водопады… Сколько удивительных природных мест только в Пермском крае! Хочется ими любоваться вновь и вновь и сохранить для будущих поколений, считают сотрудники Сбера.