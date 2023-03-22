В поселке Ферма владелец покусавших ребенка собак отделался предупреждением

Собаки на улице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этот страшный случай произошел 12 февраля 2023 года в поселке Ферма. На проходившего по улице ребенка набросились несколько собак. Они пытались кусать наиболее открытые и уязвимые части тела.

Материал проверки краевого ГУ МВД по факту покуса ребенка поступил 27 февраля в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю.

Установлено, что собаки, принадлежащие местному жителю, причинили ребенку множественные поверхностные раны волосистой части головы, лица и шеи. Владелец животных после факта покуса не предоставил в течение 12 часов в ближайшие ветеринарные лечебные учреждения принадлежащих ему собак для осмотра и карантинирования в течение 10 дней. Также выявлено, что собаки не были вакцинированы против бешенства, что является нарушением ветеринарных требований по предотвращению распространения и ликвидации очагов бешенства.

Вчера, 21 марта 2023 года, в рамках профилактических мероприятий владельцу собак Россельхознадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства. Какие меры воздействия будут применены со стороны полиции пока не сообщается.

В Россельхознадзоре напомнили, что владелец зараженного бешенством животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, уголовную ответственность.

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