Депутат из Кизела лично доставил в зону спецоперации тепловизоры

Скрин видео ВКонтакте / Андрей Родыгин

Бойцам из Кизела, находящимся в зоне проведения спецоперации, их земляки приобрели и доставили два дорогостоящих тепловизора. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал сообщил глава города Андрей Родыгин.

На днях из Луганска депутат Кизеловской городской думы Алексей Михалев, который лично доставил тепловизоры и посылки кизеловским бойцам. Сбор всего необходимого был открыт жителем города Виталием Субачевым.

«Выражаю благодарность всем неравнодушным жителям города, депутату Законодательного собрания Пермского края Иреку Хазиеву, уроженцу Кизела, который не забывает про своих земляков и лично от себя приобрел дорогостоящий тепловизор, а также Алексею Михалеву за доставку посылок нашим солдатам», - делится Андрей Родыгин.

Глава Кизела особую благодарность выразил пермякам, которые сейчас находятся в служебной командировке в зоне спецоперации и исполняют обязанности при военной администрации. Они обеспечили безопасность при доставке гуманитарного груза.

«Тепловизоры помогут спасти жизни многим нашим ребятам, они необходимы для выполнения поставленных перед нами задач. Большое спасибо за предоставленную материальную помощь всем тем, кто в ней участвовал. Мы передаем привет родным и близким», - говорит один из кизеловских бойцов, принявший материальную помощь от своих земляков.

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