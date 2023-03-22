Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут 27 марта в прямом эфире

Фото: Министерство культуры Пермского края

Финал фестиваля «Театральное Приволжье» среди творческих коллективов Приволжского федерального округа (ПФО) состоится в День театра, 27 марта. Его результаты озвучат в ходе прямого эфира на сайте театральноеприволжье.рф Начало трансляции в 13:00 по московскому времени.

Прикамье в финале четвертого сезона фестиваля «Театральное Приволжье» представят победители регионального этапа – пермские театры «Туки-Луки» с постановкой «Поехали!» и «New vision» с пластическим спектаклем «Река жизни». Эти постановки региональное экспертное жюри признало лучшими в 2023 году среди 46 детских и 18 молодежных коллективов Прикамья.

В Перми финалисты, члены регионального жюри и экспертный совет соберутся в Пермском колледже искусства и культуры. Во время онлайн-трансляции, которая начнется в 13:00 по московскому времени, каждый регион-участник огласит свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов станут известны победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса». В финале участвуют 28 спектаклей из всех субъектов ПФО.

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей фестиваля «Театральное Поволжье» в 2023 году впервые состоится в Перми в рамках 300-летия города. В Пермском академическом Театре-Театре 20 апреля встретятся 100 финалистов из 14 регионов ПФО. (12+)

Как сообщили в министерстве культуры Пермского края, победители финального этапа получат денежные награды в размере 250 тыс. рублей; за второе место – 200 тыс. рублей; третье место – 150 тыс. рублей. Эти средства победители и призеры фестиваля «Театральное Поволжье» смогут направить на новые постановки и творческие поездки.

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