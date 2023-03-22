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НовостиОбщество22 марта 2023 9:44

Нейросеть Midjourney нарисовала Пермь в виде котика

Получился пушистый котенок с дымчатым окрасом и зелеными глазами
Екатерина Оборина
Фото: intrsno.ru

Фото: intrsno.ru

Пользователи продолжают тестировать возможности нейросети Midjourney. На этот раз Пермь и другие города России нейросеть нарисовала в виде котиков. Создатели предупреждают, что образы получились немного стереотипными.

Перми достался пушистый трехшерстный котик с дымчатым окрасом и с зелеными глазками, он сидит на подоконнике и смотрит вдаль. В соцсетях пермяки отмечают, что образ больше походит на кошечку-богатку, с которой связывают богатство и достаток в доме.

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