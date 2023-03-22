Нейросеть Midjourney нарисовала Пермь в виде котика

Фото: intrsno.ru
Пользователи продолжают тестировать возможности нейросети Midjourney. На этот раз Пермь и другие города России нейросеть нарисовала в виде котиков. Создатели предупреждают, что образы получились немного стереотипными.
Перми достался пушистый трехшерстный котик с дымчатым окрасом и с зелеными глазками, он сидит на подоконнике и смотрит вдаль. В соцсетях пермяки отмечают, что образ больше походит на кошечку-богатку, с которой связывают богатство и достаток в доме.
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