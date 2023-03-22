Пермячка пыталась сбежать с похищенным мясом, но заблудилась в супермаркете

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В одном из продуктовых магазинов Индустриального района Перми 30-летняя женщина попыталась похитить товар. О случившемся рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Злоумышленница зашла в торговый зал, направилась к холодильникам с замороженной продукцией и спрятала шесть упаковок мяса в свой пакет. После этого она попыталась незаметно уйти, но сотрудники магазина ее раскусили.

В супермаркете началась погоня. Женщина пыталась убежать от работников магазина, но пробежала мимо выхода и в итоге заблудилась в коридорах торгового центра. Поняв, что дальнейшее сопротивление бесполезно, она сдалась.

В отделе полиции женщина рассказала, что похитила мясо для перепродажи. Оказалось, что ранее она уже похищала продукты из магазинов. В отношении пермячки возбудили уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».

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