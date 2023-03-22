В Прикамье взялись за проблему бездомных собак после многочисленных жалоб на нападения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кочевском районе местную администрацию через суд обязали принять меры по ответственному обращению с животными без владельцев. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

В 2021-22 годах в правоохранительные органы от местных жителей поступило 41 сообщение о нападении бездомных собак. В 12 случаях пострадали дети.

После проверок было установлено, что администрация не принимает достаточных мер для обеспечения безопасности. Ее обязали организовать отлов животных, их содержание в приютах, возврат владельцам, стерилизацию и установку неснимаемых меток для возвращения на прежние места обитания неагрессивных животных. В установленный срок этого сделано не было.

В результате с местных властей взыскали 50 тысяч рублей. После наложения штрафа администрация стала выполнять требования.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65