В здании музея PERMM могут появиться клиника и элитный ресторан

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В Перми после переезда музея современного искусства PERMM в освободившемся здании по адресу Бульвар Гагарина, 24 могут открыться элитный ресторан и клиника. О планах использования здания владелец «Сатурн-Р» Александр Репин рассказал «Ура.ру».
Один из вариантов — размещение крупного многозального ресторана. «Ресторанный бизнес будет не моим, мое только помещение, но это будет ресторан самого высокого уровня», — уточнил Александр Репин. Ресторанные залы будут на всех трех этажах здания, а цокольный этаж выделят под кухню. Крышу тоже можно будет использовать.
Второй вариант — частная клиника. Помещения под нее могут продать или сдать в аренду.
Музей PERMM арендует здание на Бульваре Гагарина с 2014 года. Осенью этого года он планирует переехать на новое место в центре города.
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