В Перми с 1 апреля изменится движение автобусного маршрута № 22

Транспорт Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми частично изменится путь следования автобусного маршрута №22 «М/н Васильевка – ПВИ». Как сообщили в городском департаменте транспорта, автобусы будут курсировать по улицам Писарева и Репина вместо улицы Карбышева. Изменения начнут действовать со следующей субботы, 1 апреля.

Отмечается, что перенаправление маршрута №22 позволит улучшить транспортную связь с социальными объектами и ДК им. Чехова, а также проживающих на улице Репина пермяков. При этом, по улице Карбышева сохранится движение автобусов №18, 44, 49, 53 и 73.

Пассажирам рекомендуют быть более внимательными. Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение городского общественного транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

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