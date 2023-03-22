Константин Богомолов ставит в Перми «Летучего голландца»

Фото: Андрей Чунтомов.
1 апреля в Пермском театре оперы и балета состоится премьера оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» (16+). Авторы постановки - режиссер Константин Богомолов и дирижер Филипп Чижевский, которые ранее поставили в Перми «Кармен». Тот эпатажный спектакль получил весьма разнообразные отклики, но в то же время завоевал Национальную театральную премию «Золотая Маска» за лучшую работу дирижера в опере.
- Любая постановка оперы Вагнера сродни восхождению на Эверест — это вызов, который человек бросает стихии. Ты тренируешься, готовишь снаряжение и отправляешься в далекий путь - и неизвестно, что тебя там ждет, - так прокомментировал дирижер Филипп Чижевский грядущую премьеру.
Показы «Летучего голландца» состоятся в пермском театре 1, 2, 4 и 5 апреля.
Билеты: 500 - 8000 руб.
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