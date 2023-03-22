В феврале годовая инфляция в Пермском крае замедлилась до 11,5%

На снижение инфляции в Прикамье повлияли два фактора. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Годовая инфляция в Пермском крае замедляется четвертый месяц подряд. По итогам февраля текущего года ее показатели достигли отметки 11,5%. По сравнению с январем она уменьшилась на 0,6%. На снижение инфляции в Прикамье повлияли сдержанная активность потребителей и увеличение предложения некоторых товаров. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

По словам специалистов, замедление продовольственной инфляции вызвано увеличением отечественного производства молочной продукции. Также в замедление роста цен внес вклад высокий урожай зерна в 2022 году. В связи с чем, меньше дорожали мука, макароны и крупы.

Предложение на рынке непродовольственных товаров постепенно восстанавливается. Однако пермяки пока оптимизируют свои расходы, поэтому спрос остается сдержанным. Замедлился рост цен на бытовую технику и на новые импортные автомобили. В сфере услуг причиной ускорения инфляции стало повышение тарифов за ремонт и содержания жилья в ЖК и ТСЖ. Кроме того, вклад в удорожание услуг внес рост цен на отдых за рубежом и авиаперелеты.

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