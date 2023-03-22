Объявлен сбор на починку сгоревших УАЗов с гуманитарной помощью из Прикамья

Фото: благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса»

Объявлен сбор на починку поврежденных в результате ДТП автомобилей УАЗ, которые везли гуманитарную помощь из Пермского края в зону СВО. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса».

Напомним, что авария произошла под Ульяновском. Под автовоз, в котором находились пять УАЗов, залетела легковая машина. В результате три УАЗа сгорели, а два других остались в плачевном состоянии.

Фото: благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса»

Фото: благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса»

Составлено заявление, в котором указано, что именно требуется поврежденным автомобилям. Сейчас уточняется точная сумма, необходимая для ремонта. Подробная информация о том, как можно помочь, размещена на сайте благотворительного фонда.

Фото: благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса»

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