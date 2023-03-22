В Прикамье за угон машины накажут двух 15-летних подростков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском муниципальном районе 22-летнего местного жителя и двух 15-летних подростков обвинили в угоне. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. Теперь обвиняемые предстанут перед судом.

В ночь на 17 февраля в поселке Юго-Камский трое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения решили угнать «Оку». Они проникли в салон, откатили автомобиль от места стоянки, но не смогли завести двигатель, после чего оставили машину на обочине и скрылись.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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