Стало известно, какую сумму получат певцы за выступление в Перми на Дне города

Фото: Архив "КП"

«Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» заключила контракт с тремя артистами. Они выступят на Дне города 12 июня. Названы гонорары, которые получат артисты. Информация находится в открытом доступе на портале госуслуг.

Блогер Ваня Дмитриенко за выступление продолжительностью не менее 50 минут получит 1,79 млн рублей. Он стал известен после выхода в 2021 году трека «Венера — Юпитер».

Также на Дне города выступит бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. За его выступление власти Перми заплатят 1,063 млн рублей. Советский и российский певец Александр Айвазов за 30 минут на сцене получит 312 тысяч рублей.

Согласно заключенным контрактам, во время выступления можно будет использовать фонограмму, но только для инструментального сопровождения.

Ранее сообщалось, что на Дне города выступят Татьяна Овсиенко, группа «Иванушки International» и певица Zivert.

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